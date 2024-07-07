95-летнему жителю Бурятии присвоили звание «Почётный гражданин Курумканского района»









Житель Бурятии Александр Будаевич Доржиев отмечает 95-летний юбилей. Также ему присвоено звание «Почётный гражданин Курумканского района» за вклад в развитие района, сообщает «Курумкан-инфо. 24/7».Доржиев Александр Будаевич - труженик тыла, ветеран труда.Родился в 1929 году в селе Сахули Курумканского района. Через некоторое время семья переехала в село Могойто. В семье было восемь детей. В 1943 году отец погиб на фронте. Александр Будаевич остался за старшего в семье мужчину, заботился о младших братьях и сёстрах.Подростком начал работу в организации «Золотопродснаб», разгружали по несколько тонн груза за сутки с баржи на склад. После войны вернулся в школу и экстерном окончил 7 классов.Позже работал в Баргузинской МТС в селе Могойто токарем. Как хорошего специалиста в 1958 году направили учиться в Бурятский сельхозтехникум, окончив который, работал заведующим моторно-транспортными мастерскими.С 1965 г. был назначен главным инженером Могойтинского отделения «Сельхозтехники», через четыре года - главным инженером совхоза «Гаргинский», а в 1975 г. переведён на прежнее место работы – главным инженером Могойтинского отделения «СХТ». В этой должности Александр Будаевич работал до ухода на пенсию.За свой долголетний и добросовестный труд награждён орденом «Дружба народов», медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», многими грамотами.Вместе с супругой Цыремой Цырен-Надмитовной Ширеторовой вырастили троих сыновей. Сейчас у Александра Будаевича три внука и четыре правнука.Несмотря на преклонный возраст, он сохраняет бодрость духа и может служить примером жизнестойкости, трудолюбия и оптимизма.В администрация сельского поселения «Могойто» поздравили земляка с юбилеем и с присвоением высокого звания «Почётный гражданин Курумканского района»: «Пусть ваш трудовой подвиг всегда будет примером для нас и для подрастающего поколения!».