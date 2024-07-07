07 июля

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95-летнему жителю Бурятии присвоили звание «Почётный гражданин Курумканского района»

95-летнему жителю Бурятии присвоили звание «Почётный гражданин Курумканского района»
Общество,  Фото:«Курумкан-инфо. 24/7»
У Александра Будаевича Доржиева трое детей, трое внуков и четверо правнуков

Житель Бурятии Александр Будаевич Доржиев отмечает 95-летний юбилей. Также ему присвоено звание «Почётный гражданин Курумканского района» за вклад в развитие района, сообщает «Курумкан-инфо. 24/7».

Доржиев Александр Будаевич - труженик тыла, ветеран труда.

Родился в 1929 году в селе Сахули Курумканского района. Через некоторое время семья переехала в село Могойто. В семье было восемь детей. В 1943 году отец погиб на фронте. Александр Будаевич остался за старшего в семье мужчину, заботился о младших братьях и сёстрах.

Подростком начал работу в организации «Золотопродснаб», разгружали по несколько тонн груза за сутки с баржи на склад. После войны вернулся в школу и экстерном окончил 7 классов.

Позже работал в Баргузинской МТС в селе Могойто токарем. Как хорошего специалиста в 1958 году направили учиться в Бурятский сельхозтехникум, окончив который, работал заведующим моторно-транспортными мастерскими.



С 1965 г. был назначен главным инженером Могойтинского отделения «Сельхозтехники», через четыре года - главным инженером совхоза «Гаргинский», а в 1975 г. переведён на прежнее место работы – главным инженером Могойтинского отделения «СХТ». В этой должности Александр Будаевич работал до ухода на пенсию.

За свой долголетний и добросовестный труд награждён орденом «Дружба народов», медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», многими грамотами.

Вместе с супругой Цыремой Цырен-Надмитовной Ширеторовой вырастили троих сыновей. Сейчас у Александра Будаевича три внука и четыре правнука.

Несмотря на преклонный возраст, он сохраняет бодрость духа и может служить примером жизнестойкости, трудолюбия и оптимизма.

В администрация сельского поселения «Могойто» поздравили земляка с юбилеем и с присвоением высокого звания «Почётный гражданин Курумканского района»: «Пусть ваш трудовой подвиг всегда будет примером для нас и для подрастающего поколения!».

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