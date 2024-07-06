В Бурятии число пострадавших от отравления выросло до 56 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
- Со вчерашнего вечера Минздрав Бурятии, Гусиноозёрская ЦРБ и Управление Роспотребнадзора по РБ плотно работают в Селенгинском районе, где произошло массовое отравление. Специалисты Республиканской клинической инфекционной больницы оказывают методическую помощь. Пострадавших в тяжёлом состоянии нет. На 15:00 часов 6 июля 2024 года за медицинской помощью обратилось 56 человек, из них 36 детей. Госпитализировано 18 человек, из них 13 детей, - рассказала министр.
Состояние госпитализированных средней степени тяжести.
- Предварительно у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит неуточнённой этиологии. Ждём подтверждения анализов, - заключила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», Гусиноозёрской межрайонной прокуратурой проводится проверка по сообщениям о случае массового кишечного заболевания в Гусиноозёрске.
- В ходе эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Бурятии установлено, что обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду, приобретённую в одном из кафе г. Гусиноозёрска, - отмечали ранее в республиканской прокуратуре.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии добавили, что организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, включая лабораторные исследования по установлению возбудителя групповой заболеваемости, активное выявление больных среди лиц, употреблявших продукцию предприятия, установление контактных лиц и медицинское наблюдение за ними, проведение дезинфекционной обработки.
- В целях установления причинно-следственной связи возникновения группового очага проведено санитарно-эпидемиологическое обследование предприятия с отбором проб из объектов внешней среды (вода, смывы, готовые блюда, пищевые продукты, дезинфицирующие средства), - продолжили в управлении.
В связи с выявленными нарушениями деятельность кафе с 5 июля приостановлена.