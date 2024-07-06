06 июля

05 июля

Популярное

В Бурятии число пострадавших от отравления выросло до 56 человек

В Бурятии число пострадавших от отравления выросло до 56 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Деятельность кафе с 5 июля приостановлена

В Бурятии число пострадавших от отравления выросло до 56 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.

- Со вчерашнего вечера Минздрав Бурятии, Гусиноозёрская ЦРБ и Управление Роспотребнадзора по РБ плотно работают в Селенгинском районе, где произошло массовое отравление. Специалисты Республиканской клинической инфекционной больницы оказывают методическую помощь. Пострадавших в тяжёлом состоянии нет. На 15:00 часов 6 июля 2024 года за медицинской помощью обратилось 56 человек, из них 36 детей. Госпитализировано 18 человек, из них 13 детей, - рассказала министр.

Состояние госпитализированных средней степени тяжести.

- Предварительно у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит неуточнённой этиологии. Ждём подтверждения анализов, - заключила Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», Гусиноозёрской межрайонной прокуратурой проводится проверка по сообщениям о случае массового кишечного заболевания в Гусиноозёрске.

- В ходе эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Бурятии установлено, что обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду, приобретённую в одном из кафе г. Гусиноозёрска, - отмечали ранее в республиканской прокуратуре.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии добавили, что организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, включая лабораторные исследования по установлению возбудителя групповой заболеваемости, активное выявление больных среди лиц, употреблявших продукцию предприятия, установление контактных лиц и медицинское наблюдение за ними, проведение дезинфекционной обработки.

- В целях установления причинно-следственной связи возникновения группового очага проведено санитарно-эпидемиологическое обследование предприятия с отбором проб из объектов внешней среды (вода, смывы, готовые блюда, пищевые продукты, дезинфицирующие средства), - продолжили в управлении.

В связи с выявленными нарушениями деятельность кафе с 5 июля приостановлена.
отравление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии число пострадавших от отравления выросло до 56 человек
В Бурятии число пострадавших от отравления выросло до 56 человек
Общество, 06.07.2024
Деятельность кафе с 5 июля приостановлена
За неделю мошенники выманили у жителей Бурятии 6 млн рублей
За неделю мошенники выманили у жителей Бурятии 6 млн рублей
Общество, 06.07.2024
Жертвами аферистов в республике стали 39 человек
В Улан-Удэ прошла «Ночь ёхора»
В Улан-Удэ прошла «Ночь ёхора»
Общество, 06.07.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия

В Бурятии ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами
В Бурятии ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами
Общество, 06.07.2024
На территории республики действуют 34 лесных пожара
Мэр Улан-Удэ передал бойцам из Бурятии технику
Мэр Улан-Удэ передал бойцам из Бурятии технику
Общество, 06.07.2024
Также Игорь Шутенков пообщался с волонтёрами, узнал, какая им помощь необходима
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП людей
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП людей
Общество, 06.07.2024
Авария произошла в Еравнинском районе
Жительница Бурятии отсудила 50 тысяч рублей за укус собаки
Жительница Бурятии отсудила 50 тысяч рублей за укус собаки
Общество, 06.07.2024
Пострадавшая проходила лечение после нападения домашнего животного
На Ольхоне стартует акция по защите местных растений
На Ольхоне стартует акция по защите местных растений
Общество, 06.07.2024
Победителей наградят подарками и призами
В Монголии показали парадную форму для Олимпиады-2024
В Монголии показали парадную форму для Олимпиады-2024
Общество, 06.07.2024
На ней изображены национальные и олимпийские символы
В Бурятии до 38 градусов жары
В Бурятии до 38 градусов жары
Общество, 06.07.2024
Ожидаются кратковременные дожди
В Улан-Удэ разыграют межрегиональный кубок по баскетболу
В Улан-Удэ разыграют межрегиональный кубок по баскетболу
Общество, 05.07.2024
Участие примут команды из трёх регионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^