За неделю мошенники выманили у жителей Бурятии 6 млн рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жертвами аферистов в республике стали 39 человек



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 4 июля стали 1 439 жителей республики (+ 39 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 321 млн рублей (+ 6 млн рублей за последнюю неделю). Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.



Мошенники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.



- Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок. Практика надзорной деятельности показывает, что способы введения в заблуждение граждан совершенствуются. Но ключевой целью во всех случаях является завладение чужими денежными средствами, - отмечают в республиканской прокуратуре.



Так, жительнице Советского района Улан-Удэ позвонили «сотрудники Фонда медицинского страхования». Они сообщили потерпевшей, что на её имя выпущен новый медицинский полис и попросили продиктовать поступивший на телефон код. После этого ей с другого абонентского номера пришло сообщение о том, что с ней связались мошенники и срочно необходимо перезвонить на абонентский номер, принадлежавший якобы горячей линии портала госуслуг, что девушка и сделала.



Лица, представившиеся сотрудниками портала госуслуг, пояснили, что мошенники в личном кабинете подали заявки на оформление кредитов на её имя, предложили перевести средства на безопасный счёт. Заявитель согласилась, но по пути в банк поняла, что чуть не стала жертвой преступников. В случае доведения ими действий до конца ущерб мог бы составить 377 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело.



