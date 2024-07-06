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В Улан-Удэ прошла «Ночь ёхора»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия

В Улан-Удэ прошёл 16-й фестиваль «Ночь ёхора». Мероприятие состоялось накануне вечером в Этнографическом музее народов Забайкалья.

Свои яркие и самобытные ёхора представили 9 коллективов из районов Бурятии, которые боролись за главный приз. Также среди участников фестиваля состоялся вокальный конкурс на лучшее исполнение и презентацию бурятских авторских и народных песен.

Для зрителей и гостей были подготовлены танцы и песни, мастер-классы по ёхорам, интерактивные площадки и зоны отдыха. Прошли выступления артистов театра «Байкал» и специальных гостей из Тувы и Калмыкии.

Всех участников и зрителей объединил традиционный гранд-ёхор.

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