В Улан-Удэ прошла «Ночь ёхора»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия



В Улан-Удэ прошёл 16-й фестиваль «Ночь ёхора». Мероприятие состоялось накануне вечером в Этнографическом музее народов Забайкалья.



Свои яркие и самобытные ёхора представили 9 коллективов из районов Бурятии, которые боролись за главный приз. Также среди участников фестиваля состоялся вокальный конкурс на лучшее исполнение и презентацию бурятских авторских и народных песен.



Для зрителей и гостей были подготовлены танцы и песни, мастер-классы по ёхорам, интерактивные площадки и зоны отдыха. Прошли выступления артистов театра «Байкал» и специальных гостей из Тувы и Калмыкии.



Всех участников и зрителей объединил традиционный гранд-ёхор.



