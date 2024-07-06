В Бурятии ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами

На территории республики действуют 34 лесных пожара



В субботу, 6 июля, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством зампреда правительства Бурятии Ивана Альхеева принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с большим количеством ежедневно возникающих пожаров на территории республики.



Как сообщил зампред правительства, с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрирован 271 пожар на площади 113 259 га.



- За прошедшие сутки обнаружено 12 лесных пожаров на площади 29 гектаров на территории Баргузинского, Кижингинского, Севербайкальского, Курумканского районов. На территории республики действует 34 лесных пожара на площади 23 793 гектара на территории Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Севербайкальского районов. Из них 27 лесных пожаров на площади 23 158 гектаров, по которым проводится тушение, - сообщил Иван Альхеев.



За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара на площади 10,5 га на территории Курумканского, Муйского Северобайкальского районов. В тушении задействовано 464 человека, 210 АПС, 65 единиц техники. Оперативность тушения локализации и ликвидации в первые сутки составляет 75,5%, сообщили в правительстве Бурятии.

