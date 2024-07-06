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В Усть-Куте на станции Лена открыли новый вокзал

В Усть-Куте на станции Лена открыли новый вокзал
Общество,  Фото:скриншот с видео ОАО "РЖД"

Его открыли бамовцы

Первыми в новом здании вокзала на станции Лена в Иркутской области побывали ветераны-бамовцы, сообщает пресс-служба Российских железных дрог (РЖД). Они прибыли на эстафетном поезде, который следует по маршруту Иркутск - Тында на празднование 50-летия БАМа (возрастное ограничение 6+). Как сообщал «Байкал-Daily», к поезду присоединились и бамовцы Бурятии.

- Мы все помним, что новый период в жизни БАМа в прошлом столетии начался именно с Усть-Кута, - сказал на открытии вокзала глава РЖД Олег Белозёров. - Современное поколение железнодорожников посчитало своим долгом подарить ветеранам-бамовцам и жителям города новый вокзал. Мы сделали всё для того, чтобы он был красивым, уютным, соответствовал всем современным стандартам обслуживания пассажиров. Надеемся, что новый вокзал станет визитной карточкой города Усть-Кут.

Здание вокзала площадью 1220 кв. м построили в современном стиле. Внутреннее пространство оборудовали с учётом требований к комфорту и функциональности.

На вокзале предусмотрены:

- кассы и просторный зал ожидания для пассажиров;

- автоматические камеры хранения и санитарные комнаты;

- кофейня «Вокзалы России»;

- игровая зона для детей.

Для маломобильных пассажиров детально продумали информационно-навигационную систему, разместили таблички со шрифтом Брайля и тактильную разметку для слабовидящих посетителей.

Старое здание вокзала площадью 450 кв. м сохранили. Именно туда в далёком 1974 году прибыл Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ, который начал укладку рельсов западного участка БАМа.

БАМ железная дорога Усть-Кут юбилей

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