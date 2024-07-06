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Опрос: 67% жителей Дальнего Востока не планируют покидать ДФО

Опрос: 67% жителей Дальнего Востока не планируют покидать ДФО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Показало исследование социологов

Большинство дальневосточников – 67 процентов - не думают о переезде в другой федеральный округ. Результаты исследования автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог Регионы» (оно отвечает за работу Центров управления регионом в субъектах РФ – ред.) обсудили на Дальневосточном МедиаСаммите 2.0, прошедшем в Южно-Сахалинске.

Согласно социологическому исследованию, к основным качествам дальневосточника относится любовь к региону - так считает четверть опрошенных. Стойкость духа и дружелюбие как качества жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) отмечает каждый пятый.

Как отметил заместитель полномочного представителя президента России в ДФО Григорий Куранов, такие отличительные черты являются скрепами Дальнего Востока:

- Человеку очень важно идентифицировать себя и быть привязанным к Родине. В любой точке мира он будет представлять свою территорию. По данным исследования, 59% жителей ДФО идентифицируют себя прежде всего как жителя региона, и 19% в первую очередь считают себя дальневосточником. Эти особенности необходимо отражать и в информационном поле, потому что в любом контенте главное — смыслы. То, что мы транслируем, носит колоссальное значение для восприятия региона. СМИ, блогерам и другим представителям медиа важно подчеркивать достижения своей территории, чтобы отвечать на запрос самих жителей, туристов или инвесторов.

Как сообщил первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы», головной организации Центров управления регионами, Кирилл Истомин, большинство жителей интересуют новости Дальнего Востока, а 39% отмечают, что хотят читать их больше:

- Сегодня, в эпоху постправды, в медиа очень много информационного шума и недостоверной информации. В связи с этим у людей высокий запрос именно на достоверную информацию. В исследовании мы спросили жителей Дальнего Востока, каких новостей им не хватает. Была градация уровней: отдельно о России, ДФО, регионе и населённом пункте. В каждой категории на первом месте запрос на правдивые и честные новости: так отвечали от 12 до 24% опрошенных. Больше всего ценится достоверная информация о развитии региона, достижениях и уровне жизни. Сейчас власти учитывают этот тренд, поэтому так активно развиваются госпаблики и личные страницы глав территорий.

Также из интересного:

- Большинство дальневосточников не думают о переезде в другой федеральный округ. 62% считают, что даже при переезде житель Дальнего Востока останется дальневосточником.

- Жителей интересуют новости Дальнего Востока, а 39% отмечают, что хотят читать их больше.

- При этом 40% жителей всё же хотели бы отправиться в другой регион России. Среди востребованных регионов - Краснодарский и Алтайский края, Калининградская область, Москва и Санкт-Петербург.

*Опрос жителей Дальнего Востока проводился АНО «Диалог Регионы» в июне 2024 года в сети методом River Sampling среди жителей всех регионов ДФО. Выборка составила 1200 респондентов старше 18 лет.

ЦУР опрос Дальний Восток ДФО

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