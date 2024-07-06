Также Игорь Шутенков пообщался с волонтёрами, узнал, какая им помощь необходима
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков съездил в зону СВО и передал бойцам из Бурятии технику. Об этом сообщается в телеграм-канале добровольцев.
- Также он заглянул к волонтёрам, посмотрел, как они живут, пообщался с ними, узнал какая помощь им необходима, - говорится здесь.
В телеграм-канале отметили, что Игорь Шутенков постоянно оказывает помощь бурятским военнослужащим. Он со своей командой передаёт технику, гуманитарную помощь, оборудование и поддерживает всячески семьи.
Мэр Улан-Удэ передал бойцам из Бурятии технику
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