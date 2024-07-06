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В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП людей

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП людей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в Еравнинском районе

В Бурятии рассказали о состоянии людей, попавших в ДТП в селе Исинга в Еравнинском районе.

Как сообщал «Байкал-Daily», по предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на электроопору.

В момент аварии в машине находились 14 человек. Компания возвращалась с купания.

- Предварительно установлено, что в автомобиле находились 7 взрослых и 7 детей. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, взрослая пассажирка и двое детей госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщали вчера в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сегодня, 6 июля, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что ночью санитарным бортом Территориального центра медицины катастроф Бурятии доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу 3 ребёнка - 2, 5, 7 лет.

- Транспортировка прошла без осложнений. Дети стабилизированы, проведено обследование. Находятся под наблюдением в реанимации, одному ребёнку планируется оперативное лечение, сегодня будет проведена телеконсультация с федеральными медицинскими центрами, - рассказала министр.

Одна взрослая пострадавшая находится в Республиканской клинической больнице имени Семашко в отделении реанимации, состояние стабильно тяжёлое.

Накануне также отмечалось, что ещё 5 взрослых и 4 детей, пострадавших в аварии, госпитализированы в районную больницу, находятся под наблюдением медицинских работников. 


медицинская помощь ДТП

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