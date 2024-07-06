Бурятия стала одной из лучших в России по лесовосстановлению

В 2024 году вырастят 5 млн сеянцев

В топ лучших субъектов РФ по лесовосстановлению в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вошли - Архангельская, Иркутская, Амурская области, республики Бурятия, Саха (Якутия) и Красноярский край. Об этом сообщает Рослесхоз.

Всего за весну 2024 года (до 1 июля) планировалось провести работу по лесовосстановлению и лесоразведению в 77 субъектах страны на площади 196 тыс. га. Объём выполненной работы превысил план и составил 164% или 321,5 тыс. га, это 21,7% от годового показателя.

- Весенний лесокультурный сезон подошёл к концу, - подчеркнула начальник Управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина. - Ряд субъектов хорошо справился с выполнением мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, среди них Архангельская, Иркутская, Амурская области, республики Бурятия, Саха (Якутия) и Красноярский край. Есть и отстающие субъекты, из которых меньше всего эта работа проведена в Хабаровском и Забайкальском краях. Низкие показатели лесовосстановительной работы арендаторов лесных участков отмечаются в Калининградской, Мурманской, Сахалинской областях и других субъектах страны. Учитывая полученные результаты, осенью отстающие регионы должны будут ускориться и достигнуть всех установленных годовых показателей.

Уже есть и субъекты РФ, которые полностью выполнили годовой план по лесовосстановлению, среди них - Ростовская, Липецкая, Орловская области и Ставропольский край.

Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 243,3 тыс. га или 27,5% от годового плана. Наибольший объём этой работы проведён в Костромской, Ленинградской, Вологодской областях, Пермском, Красноярском краях, республиках Татарстан и Бурятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», лесовосстановление производят в лесах Улан-Удэ: высажено более 8000 сеянцев сосны. Общее количество выращенных сеянцев разных деревьев к осени по всей республике составит свыше 5 миллионов.



Сотрудники АУ «Лесрессурс» вместе со студентами Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и Бурятского колледжа технологий и лесопользования, учащихся по направлению «лесное дело», восстановили лес на площади 193 га. Они высадили 730 тысяч сеянцев.