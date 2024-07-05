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В Улан-Удэ беспощадно дорожают квартиры на «вторичке»

В Улан-Удэ беспощадно дорожают квартиры на «вторичке»
Общество,  Фото:c
За полгода они наценились ещё на 6%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали стоимость жилья на вторичном рынке в 70 крупнейших городах страны – с населением более 300 тысяч человек. В среднем по России квадратный метр в январе-июне подорожал на 4,9%, до 114 648 рублей, а сами апартаменты – на 2,9%, до 6 миллионов 50 тысяч.

В Улан-Удэ «квадрат» на вторичке оценивается примерно в 127 278 рублей. За полгода его стоимость увеличилась на 11,5%, квартиры – на 6%. За неё придётся отдать около 6 миллионов 378 тысяч рублей.

В соседней Чите квадратный метр продают за 125 702 рубля, жильё – в среднем за 6 миллионов 794 тысячи, в Иркутске – за 129 154 и 6 миллионов 790 тысяч соответственно.
В целом за шесть месяцев квадратный метр «вторички» подорожал во всех городах, помимо Магнитогорска, а квартиры – в 60-ти из 70-ти.

По словам генерального директора портала Павла Луценко, в старых домах жильё наценилось не так, как в новостройках – на первичке наблюдался ажиотаж из-за завершения льготной ипотеки.

- Однако банки сократили лимиты выдачи по этой программе, а многие и вовсе прекратили её. Поэтому часть покупательского спроса ушла с рынка новостроек на «вторичку», где стоимость квартир в среднем меньше на 15%, – подчеркнул эксперт. – Это ободрило собственников недвижимости, продолживших поднимать ценники.

По словам Луценко, во второй половине 2024-го перераспределение спроса продолжится. «Так что падения цен во вторичном сегменте – по крайней мере, значительного – мы не ожидаем. Скорее, будет наблюдаться выравнивание на «первичке» и «вторичке», – заключил он.

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