По столице Бурятии разъезжает бассейн на колёсах



На этой неделе Бурятию накрыла аномальная жара, от которой приходится спасаться всевозможными способами. Некоторые жители республики подошли к проблеме очень креативно. Накануне многие местные паблики облетело забавное видео. Молодой человек соорудил настоящий бассейн на колёсах. Он сел в наполненный водой прицеп, вооружился водяным пистолетом и разъезжал в таком виде по улицам Улан-Удэ.



Улан-удэнцу по имени Павел удалось без труда привлечь внимание прохожих и других автомобилистов. Водители показывали ему «класс», а изумлённые горожане снимали необычный бассейн на камеру. Видео с эпичной поездкой парень разместил на личной странице во «ВКонтакте».