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По столице Бурятии разъезжает бассейн на колёсах

По столице Бурятии разъезжает бассейн на колёсах
Общество,  Фото:личная страница Павла во «ВКонтакте»
Улан-удэнцы охлаждаются в адскую жару как только могут

На этой неделе Бурятию накрыла аномальная жара, от которой приходится спасаться всевозможными способами. Некоторые жители республики подошли к проблеме очень креативно. Накануне многие местные паблики облетело забавное видео. Молодой человек соорудил настоящий бассейн на колёсах. Он сел в наполненный водой прицеп, вооружился водяным пистолетом и разъезжал в таком виде по улицам Улан-Удэ.

Улан-удэнцу по имени Павел удалось без труда привлечь внимание прохожих и других автомобилистов. Водители показывали ему «класс», а изумлённые горожане снимали необычный бассейн на камеру.  Видео с эпичной поездкой парень разместил на личной странице во «ВКонтакте».

Кстати, этот же молодой человек перед новогодними праздниками украсил свою красную Toyota Camry гирляндами. Сверкающая иномарка рассекала по Улан-Удэ, поднимая всем настроение. Видео с ней вызвало бурное обсуждение в соцсетях – оно набирало десятки тысяч просмотров.

Владельца «новогодней машины» не скупясь хвалили за креатив. Сам он поблагодарил земляков за приятные слова в паблике «Аноним 03» в ВК и рассказал, что до 31-го декабря вообще ездил на своей нарядной Toyota Camry в костюме Деда Мороза.

В разговоре с «Байкал-Daily» Павел признался, что идея украсить авто пришла, когда он увидел на улицах «новогодние» автобусы.

- Они были украшены с одной стороны. Решил повторить и обклеить всю машину. Сложность заключалась в том, какую гирлянду сделать – требовалось, чтобы она была длинной. Запитать не составило проблем – приобрели преобразователь из 12 в 220В, подключили – и всё заработало, – отметил улан-удэнец. – Отдельное спасибо сотрудникам ГИБДД, что лояльно отнеслись к гирлянде на время праздников. 
автомобили жара

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