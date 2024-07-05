В райцентре в Бурятии дети играют среди кустов и деревьев

Местные жители просят сделать для них хотя бы футбольное поле



Жильцы домов на улице Чарушина в Кяхте жалуются, что местным ребятишкам негде играть. «Детей много, а вокруг одни дома с кустами и деревьями», – посетовали люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Они призвали власти сделать нормальное футбольное поле. В городской администрации заявили: обустройство детской площадки в микрорайоне Старая Слобода рассмотрят при формировании перечня мероприятий в рамках проекта «1000 дворов для Дальнего Востока», рассчитанного на 2025-2026 годы.



