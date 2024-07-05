В районе Бурятии забили тревогу из-за моста со сгнившими опорами



Жители Джидинского района решили прояснить судьбу моста через реку Джида, ведущего в сторону сёл Боций и Ёнхор. По словам местных, опоры совсем сгнили и провалились.



- Хотелось бы узнать, что решает администрация. Или ждут, пока ЧП не случится? – поинтересовались сельчане в группе «Джида-инфо 24/7».



Власти, в свою очередь, пояснили: после повышения уровня реки в 2019 году деревянное сооружение обследовали и признали аварийным. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для его реконструкции. Обновление переправы обойдётся в 9 с лишним миллионов рублей. Поскольку она находится на территории Боргойского заказника, с ПСД возникли проблемы, но вопрос уже урегулировали. Все необходимые документы вместе с экспертизами должны подготовить к декабрю. После направят заявку на реконструкцию.



В августе 2021-го из-за подъёма Джиды после затяжных дождей в центральной части моста произошло смещение ездового настила ориентировочно на 30-40 сантиметров вниз по течению. Всё это время переправу ремонтировали, чтобы по ней мог передвигаться транспорт. Там частично заменили продольный двухслойный и поперечный бревенчатые, верхний дощатый и колейный настилы, а также ряжевую обноску.



Однако сейчас состояние сооружения ухудшилось, в том числе – по вине самих джидинцев, не соблюдавших правила эксплуатации. В 2022-ом мост закрыли для большегрузов, но автомобилисты табу игнорировали. Запрет сейчас продолжает действовать. Он касается грузовиков весом более трёх тонн.



Кроме того, на мосту – в начале и в конце – повторно установили «габаритные ворота» с дорожными знаками 3.13 «Ограничение высоты». Дело в том, что некоторые сельчане самовольно убирали их. Жителей сёл Енхор, Боций, Цаган-Усун и Верхний Ёнхор призвали соблюдать все ограничения и не трогать знаки.