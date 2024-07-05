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В райцентре в Бурятии просят приструнить обнаглевших вандалов

В райцентре в Бурятии просят приструнить обнаглевших вандалов
Общество,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Местные жители призвали найти на них управу
 
В Закаменске то и дело безобразничают вандалы. Несколько дней назад они испортили объекты благоустройства в так называемой пешеходной зоне. Речь о столах с архивными фотографиями города, которые не так давно привели в порядок.

Неизвестные оторвали снимки и прорезали их в нескольких местах. А в ноябре злоумышленники сломали качели и уронили на дорожку одну из скульптур, украшающих городской парк. До этого сооружения подверглись атаке в марте 2023-го.

Местные жители призвали власти найти управу на вредителей. Они задались в группе «Закамна-инфо.24/7» вопросом, почему нельзя установить в общественных местах камеры наблюдения. Тогда, по мнению закаменцев, таких инцидентов будет меньше.

- Лучше купить камеры, чем восстанавливать разрушенное. Очень хотелось бы найти «ненормальных» и наказать их, как говорится, рублём, – заявили закаменцы.

Замглавы администрации города Ирина Скоробогатова пояснила, что в населённом пункте 27 таких камер, в том числе – на общественных территориях.

- По каждому случаю вандализма сотрудники администрации ведут работу совместно с ОМВД, – подчеркнула она. 
вандализм вандалы Закаменск

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