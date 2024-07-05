Глава Бурятии пояснил, почему республика - это ворота России в Азию

У региона громадьё планов

Лидер Бурятии Алексей Цыденов рассказал о сотрудничестве республики со странами Азии. Республика - ворота России в эту часть света, написал он 4 июля в социальных сетях. Подтверждение этому, на его взгляд, целый ряд событий, которые проходят в эти в дни в столице Бурятии.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время большая делегация Бурятии примет участие в XV международном бурятском фестивале «Алтаргана» (возрастное ограничение 6+) в Булганском аймаке Монголии. А с 12 по 14 августа в Улан-Удэ пройдёт II Международный Буддийский форум.

«Укрепляем и развиваем связи со странами Юго-Восточной Азии, - сообщил Цыденов. - Чем больше взаимодействия, общих интересов, проектов, тем крепче дружба».