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Глава Бурятии пояснил, почему республика - это ворота России в Азию

Глава Бурятии пояснил, почему республика - это ворота России в Азию
Общество,  Фото:t.me/alexeytsydenov

У региона громадьё планов

Лидер Бурятии Алексей Цыденов рассказал о сотрудничестве республики со странами Азии. Республика - ворота России в эту часть света, написал он 4 июля в социальных сетях. Подтверждение этому, на его взгляд, целый ряд событий, которые проходят в эти в дни в столице Бурятии.

«Прямо сейчас в Улан-Удэ проходят две значимые научные конференции: «Война на Халхин-Голе: к 85-летию легендарной битвы» (со 2 по 5 июля) и первый Азиатский юридический форум (с 27 июня по 6 июля)», - отметил глава республики.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время большая делегация Бурятии примет участие в XV международном бурятском фестивале «Алтаргана» (возрастное ограничение 6+) в Булганском аймаке Монголии. А с 12 по 14 августа в Улан-Удэ пройдёт II Международный Буддийский форум.

«Укрепляем и развиваем связи со странами Юго-Восточной Азии, - сообщил Цыденов. - Чем больше взаимодействия, общих интересов, проектов, тем крепче дружба».
Азия Цыденов сотрудничество

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