В Бурятии общественники собираются почистить приток Байкала

От мусора освободят Турку

10 июля состоится акция по уборке мусора на озере Байкал, сообщил в соцсетях экоактивист и общественник Чингис Болотов.

«Едем чистить приток Байкала реку Турка, места сплавов и отдыха туристов, - отметил он. - У нас будет плотная по работе и продолжительности поездка. Занятость полный рабочий день».

Принять участие в уборке может каждый. С собой необходимо взять воду, головные уборы, крепкую и закрытую обувь.

«Надо быть готовыми к дождю или жаре! Уборка состоится в любую погоду», - подчеркнул глава автономной некоммерческой организации социального, экономического и культурного развития региона «Событие».

Она обеспечит перчатки, проезд, обед и «перекус». Не возбраняется взять с собой и дополнительное питание: работы будет много.

Узнать, как принять участие в уборке, притока Байкала можно на сайте или страницах в соцсетях АНО «Событие».





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