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На БАМе обновили 250 объектов пассажирской инфраструктуры

На БАМе обновили 250 объектов пассажирской инфраструктуры
Общество,  Фото:пресс-служба РЖД

Платформам присвоят имена

«Обновляем пригородную пассажирскую инфраструктуру на БАМе, - сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД). - Для комфортной посадки и высадки пассажиров в любое время года построили современные платформы с противоскользящим покрытием».

Сейчас на БАМе таких платформ уже 22. Каждая из них оборудована:

- автоматическим освещением;

- навигацией нового поколения со встроенной подсветкой;

- навесами и погодными модулями с расписанием и схемой движения поездов;

- урнами и скамейками из экологически чистых материалов.

В целом на БАМе обновили более 250 объектов пассажирской инфраструктуры. Это, например, вокзалы станций Ния, Киренга, Сулук, Звёздная, Ангоя.

Всем остановочным пунктам БАМа, в названии которых были только километры, дадут имена знаменитых деятелей в истории магистрали или топонимов.

Как сообщал «Байкал-Daily», одной из платформ на берегу Байкала недалеко от посёлка Душкачан на севере Бурятии присвоено имя главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

Переименование «километров» на сети РЖД будет продолжено. Всего по стране имена обретут порядка 2 тысяч остановочных пунктов.

«При выборе названий будем учитывать мнение местных жителей», - отметили в РЖД.

БАМ РЖД железная дорога реконструкция

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