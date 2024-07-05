Станцию в Бурятии назвали именем журналиста Владимира Сунгоркина

Она находится на БАМе

Имя заслуженного журналиста России, корреспондента и многолетнего главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина присвоено остановочному пункту 1095 км на БАМе.

«Он находится рядом с посёлком Душкачан в Северо-Байкальском районе Бурятии», - сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

Это не станция, а скорее платформа на берегу Байкала.

Владимир Сунгоркин приехал на БАМ в возрасте 22 лет собкором газеты «Комсомольская правда». Он проработал на разных участках магистрали с 1976 по 1985 годы.

«Непроходимая тайга, палатки, первые километры уложенного пути, в самый напряжённый период Всесоюзной стройки он был на передовой. Стал свидетелем множества исторических событий», - говорится в сообщении.

В РЖД подчеркнули, что обо всех сложностях и подвигах, энтузиазме и мастерстве строителей он рассказывал многомиллионной аудитории читателей со страниц издания.

«Многие вспоминают агитпоезд «Комсомольской правды», который привозил к строителям писателей и спортсменов, космонавтов и лучших артистов СССР, - пишет kp.ru. - Помнят, как на этом поезде приехал и выступал перед комсомольцами даже знаменитый американский певец Дин Рид. Сунгоркин ездил по всему БАМу на этом поезде и на десятках других, писал о молодёжи, оставившей уют городов ради романтической и тяжёлой, очень нужной стране миссии - строительства Байкало-Амурской магистрали».

- Сунгоркин? Я помню его! Весёлый был и репортажи красивые писал, - рассказал kp.ru Николай Бадмаевич Добханов, ветеран БАМа и бывший зам. главы Муйского района Бурятии. - Приезжал к нам на поезде «Комсомольской правды» с артистами из Индии. Такие танцы были!

Справка:

Владимир Сунгоркин - советский и российский журналист, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда».

Родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 1976 году окончил журфак Дальневосточного государственного университета.

В конце 90-х был назначен главным редактором «Комсомольской правды». Он перевёл издание в таблоидный формат, создал сеть газетных киосков «Сегодня-Пресс» и инициировал организацию всероссийского холдинга таблоидов.

Сунгоркин стал обладателем ряда почётных наград, а на президентских выборах 2018 года выступил доверенным лицом Владимира Путина.

Умер 14 сентября 2022 года во время экспедиции в Приморье. Причиной смерти стал инсульт.



