Глава Бурятии: С Росводресурсами в республике провели более 120 мероприятий

Цыденов поздравил ведомство с 20-летием

4 июля исполнилось 20 лет Федеральному агентству водных ресурсов. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Выступил с докладом на расширенном пленарном заседании системы Росводресурсов, - сообщил Цыденов в своём телеграм-канале. - Акцентировал внимание на том, что вода – ключевой компонент окружающей среды и основа жизни и деятельности в Бурятии. Мы уделяем особое внимание защите и рациональному использованию водных объектов».

По словам главы республики, за 17 лет совместной с агентством работы в Бурятии проведено более 120 мероприятий. Он перечислил основные достижения в борьбе за чистоту и сохранение водных объектов:

- Расчищено 155,45 км русел рек, защищено более 48 тыс. человек;

- Установлены границы водных объектов протяженностью 4,9 тыс. км;

- Отремонтировано 24 гидротехнических сооружения на сумму более 429 млн руб.;

- Завершена реконструкция и строительство 3-х объектов, защищающих население от паводков, стоимостью 998,1 млн руб.;

- В текущем году завершаем работы по нацпроекту «Экология» по улучшению экологического состояния озера Котокель с финансированием в 27,5 млн руб.



