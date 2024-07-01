Карантинный режим был установлен с 2012 года
В Баунтовском районе Бурятии провели мониторинг в карантинных фитосанитарных зонах по карантинному объекту – золотистой картофельной нематоде. Специалисты обследовали земельные участки и отобрали образцы почвы.
Всего было обследовано 855 га земельных участков, расположенных на территории сёл Багдарин, Романовка, Ципикан. В итоге установлено отсутствие карантинного вредного организма – золотистой картофельной нематоды.
Карантинный режим в этих районах был установлен с 2012 года.
- В соответствии с принятыми мерами, направленными на локализацию и ликвидацию золотистой картофельной нематоды (выращивание нематодоустройчивых сортов картофеля, внесение органических удобрений, использование севооборота и посев культур, не поражаемых нематодой), удалось ликвидировать очаг и очистить почву от вредоносного объекта, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
28 июня 2024 года было принято решение об упразднении карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной нематоде на данных земельных участках.
Справка:
Золотистая картофельная нематода паразитирует на корнях картофеля и томатов, поражает другие растения семейства пасленовых. Развитие картофельной нематоды происходит в корнях растения-хозяина. Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней образуется мало, они мелкие, иногда совсем отсутствуют. Значительный ущерб наносит на приусадебных участках и на полях, где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место на второй-третий год. Потери урожая могут составлять 30-80%.
Вредитель является объектом внешнего и внутреннего карантина. Распространяется в основном в стадии цист, которые переносятся с посадочным материалом, с почвой, оставшейся на клубнях, корнеплодах и луковицах, дождевыми водами и ветром.
На севере Бурятии снят карантин по золотистой нематоде
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