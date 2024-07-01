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На севере Бурятии снят карантин по золотистой нематоде

На севере Бурятии снят карантин по золотистой нематоде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Карантинный режим был установлен с 2012 года

В Баунтовском районе Бурятии провели мониторинг в карантинных фитосанитарных зонах по карантинному объекту – золотистой картофельной нематоде. Специалисты обследовали земельные участки и отобрали образцы почвы.

Всего было обследовано 855 га земельных участков, расположенных на территории сёл Багдарин, Романовка, Ципикан. В итоге установлено отсутствие карантинного вредного организма – золотистой картофельной нематоды.

Карантинный режим в этих районах был установлен с 2012 года.

- В соответствии с принятыми мерами, направленными на локализацию и ликвидацию золотистой картофельной нематоды (выращивание нематодоустройчивых сортов картофеля, внесение органических удобрений, использование севооборота и посев культур, не поражаемых нематодой), удалось ликвидировать очаг и очистить почву от вредоносного объекта, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

28 июня 2024 года было принято решение об упразднении карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной нематоде на данных земельных участках.

Справка:

Золотистая картофельная нематода паразитирует на корнях картофеля и томатов, поражает другие растения семейства пасленовых. Развитие картофельной нематоды происходит в корнях растения-хозяина. Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней образуется мало, они мелкие, иногда совсем отсутствуют. Значительный ущерб наносит на приусадебных участках и на полях, где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место на второй-третий год. Потери урожая могут составлять 30-80%.

Вредитель является объектом внешнего и внутреннего карантина. Распространяется в основном в стадии цист, которые переносятся с посадочным материалом, с почвой, оставшейся на клубнях, корнеплодах и луковицах, дождевыми водами и ветром.
Россельхознадзор карантин картофель

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