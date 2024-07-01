В Бурятии директору аэропорта подарили полёт на воздушном шаре

Дмитрий Гармаев отметил, что это стало настоящим сюрпризом



Генеральному директору аэропорта «Байкал» Дмитрию Гармаеву подарили полёт на воздушном шаре. Об этом он сообщил накануне на своей странице в соцсети.



- Сегодня неожиданный сюрприз – мне подарили полёт на воздушном шаре. Летим, я думаю, что это будет интересно. На воздушном шаре никогда не летал. В предвкушении полёта, - поделился директор аэропорта.







Необычный подарок был преподнесён в день его рождения. Подписчики поинтересовались у Дмитрия Гармаева, каковы его ощущения после полёта.



- Очень интересно! Во время полёта послушали интересные факты об Иволгинской долине. Думал всё знаю, ан нет, - ответил он.



