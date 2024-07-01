Дмитрий Гармаев отметил, что это стало настоящим сюрпризом
Генеральному директору аэропорта «Байкал» Дмитрию Гармаеву подарили полёт на воздушном шаре. Об этом он сообщил накануне на своей странице в соцсети.
- Сегодня неожиданный сюрприз – мне подарили полёт на воздушном шаре. Летим, я думаю, что это будет интересно. На воздушном шаре никогда не летал. В предвкушении полёта, - поделился директор аэропорта.
Необычный подарок был преподнесён в день его рождения. Подписчики поинтересовались у Дмитрия Гармаева, каковы его ощущения после полёта.
- Очень интересно! Во время полёта послушали интересные факты об Иволгинской долине. Думал всё знаю, ан нет, - ответил он.
В Бурятии директору аэропорта подарили полёт на воздушном шаре
Общество, Фото:
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