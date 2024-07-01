В Бурятии Щучка и Гусинка переживают небывалый наплыв отдыхающих



В последние дни Бурятию накрыл сильный зной. В дикую жару многие жители республики рванули на озёра Щучье и Гусиное. Оба находятся в Селенгинском районе.



На минувших выходных у водоёмов наблюдался небывалый наплыв отдыхающих. Берег Щучки буквально заставили автомобилями. А ещё там образовалась настоящая пробка.



- В очереди часами стояли. Когда возвращался домой, передо мной машин 30 было и позади ещё где-то 40-50 ехало, – поделился один из отдыхающих с «Байкал-Daily».



Изнывающих от зноя людей не останавливает даже то, что въезд на озеро платный – определённую сумму берут с автомобиля и с каждого человека.





В понедельник, 1 июля, там тоже было очень много народа. Видео с пляжа выложили в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». «Машину вообще негде припарковать!», – посетовал автор записи. Кстати, некоторые наши землячки высказывают в соцсетях опасения, что после такого ажиотажа побережье Щучки утонет в мусоре и отходах.







