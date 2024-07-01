Общественник из Бурятии занял второе место в конкурсе Росприроднадзора

Есть и другие победители из республики

Чингис Болотов, экоактивист, ранее возглавлявший КВН-движение Бурятии, занял второе место в номинации «Экопросвещение» в IV сезоне международного природоохранного проекта «Экология - дело каждого».

«Благодарю и поздравляю всю нашу команду автономной некоммерческой организации «Событие» с этим результатом», - написал Болотов на своих страницах в социальных сетях.

«Экология - дело каждого» - это премия Росприроднадзора. Она присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвящённые сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодёжь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. В IV сезоне было подано более 80 000 заявок.

Чингис Болотов поздравил коллег из Бурятии:

«Федерацию экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим» с третьим местом в номинации «Экосоюз».

Экоактивист отметил, что специальный приз телеведущей Елены Летучей получила его дочь Алтана Болотова за ролик «Экохитрости».