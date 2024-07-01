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В Бурятию продолжают возвращаться участники СВО

В Бурятию продолжают возвращаться участники СВО
Общество,  Фото:Республиканский перинатальный центр|
Бойцы приезжают на малую родину в отпуск

На минувших выходных в улан-удэнском аэропорту «Байкал» торжественно встречали участников специальной военной операции, которые прилетели домой на побывку. На этот раз их чествовали сотрудники республиканского перинатального центра «Эхын Баяр». Они облачились в стилизованные бурятские костюмы.



В аэропорту также собрались близкие и друзья бойцов, которые с трепетом в сердце ждали их прибытия. Каждому военнослужащему по традиции преподнесли хадак. 
 
В июне только за неделю – с 10-го по 17-ое число –  в отпуск на малую родину приехало более 200 участников СВО. Кстати, при необходимости ребятам организуют трансфер из аэропорта до площади Советов.




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