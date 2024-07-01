В Бурятию продолжают возвращаться участники СВО

















В июне только за неделю – с 10-го по 17-ое число – в отпуск на малую родину приехало более 200 участников СВО. Кстати, при необходимости ребятам организуют трансфер из аэропорта до площади Советов.

На минувших выходных в улан-удэнском аэропорту «Байкал» торжественно встречали участников специальной военной операции, которые прилетели домой на побывку. На этот раз их чествовали сотрудники республиканского перинатального центра «Эхын Баяр». Они облачились в стилизованные бурятские костюмы.В аэропорту также собрались близкие и друзья бойцов, которые с трепетом в сердце ждали их прибытия. Каждому военнослужащему по традиции преподнесли хадак.