В Бурятию продолжают возвращаться участники СВО

Бойцы приезжают на малую родину в отпуск
На минувших выходных в улан-удэнском аэропорту «Байкал» торжественно встречали участников специальной военной операции, которые прилетели домой на побывку. На этот раз их чествовали сотрудники республиканского перинатального центра «Эхын Баяр». Они облачились в стилизованные бурятские костюмы.
В аэропорту также собрались близкие и друзья бойцов, которые с трепетом в сердце ждали их прибытия. Каждому военнослужащему по традиции преподнесли хадак.
В июне только за неделю – с 10-го по 17-ое число – в отпуск на малую родину приехало
более 200 участников СВО. Кстати, при необходимости ребятам организуют трансфер из аэропорта до площади Советов.
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