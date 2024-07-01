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Шахматистка из Бурятии стала чемпионкой Азии по блицу

Шахматистка из Бурятии стала чемпионкой Азии по блицу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Скоро талантливая спортсменка поедет на первенство мира

Номина Дармаева из Бурятии стала чемпионкой первенства Азии по блиц-шахматам. Соревнования проходили в Казахстане.

- 20 июня в городе Алма-Ата состоялось первенство Азии, и наша спортсменка Номина Дармаева стала чемпионкой Азии по блицу среди девушек. Замечательное выступление, серьёзный результат на таком континентальном уровне. Надо сказать, что федерация шахмат России совсем недавно вошла в Азиатскую федерацию. И теперь наши спортсмены имеют возможность выступать на первенствах и чемпионатах Азии, - сообщил сегодня на брифинге Иван Козырев, министр спорта и молодежной политики Бурятии.

Номина также является победительницей первенства России и первенства Европы. Сейчас в копилке не хватает только первенства мира.

- Результат очень важный для нас. В 2023 году, как Иван Валерьевич уже отметил, Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию. До этого мы были в Европейской шахматной федерации. И Номина в конце 2021 года была победительницей первенства Европы. Через полгода стала победительницей первенства России. И теперь стала уже победительницей первенства Азии. Таким образом, нам, можно сказать, не хватает первенства мира. И Номина в скором времени выезжает в Ташкент на первенство мира, где также примет участие в категориях «блиц» и «быстрые шахматы», - рассказала Инна Ивахинова, президент Федерации шахмат Бурятии.

Сама Номина рассказала, что соперницы на соревнованиях попались сильные. В последнем девятом туре по блицу она встретилась с девочкой из Узбекистана. Они сыграли вничью – в итоге Номина оказалась на первом месте, а её конкурентка – на втором.

Спортсменка отметила, что шахматами занимается довольно давно: «Занимаюсь я с первого класса, мне было 6 лет».
спорт шахматы первенство Азии

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