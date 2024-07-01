Стали известны победители и призёры по вольной борьбе «Детей Азии-2024»
В Якутии с 25 июня по 7 июля проходят VIII международные спортивные игры «Дети Азии». В играх принимают участие команды из 24 стран мира и пяти округов России.
30 июня в Якутске состоялись соревнования по вольной борьбе. Спортсмен из Агинского Бурятского округа Александр Цыренов занял третье место в весовой категории 57 кг. Борец выступал за команду Дальневосточного федерального округа. Победу праздновал Идрис Бахромов из Таджикистана. Второе место занял Саян Фёдоров из Якутии. Также третьим был Аман Сулеймен из Казахстана.
Отметим, что всего от Забайкалья на игры поехало восемь спортсменов.
Бурятский борец взял бронзу международных игр
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