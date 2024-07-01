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Росгвардейцы участвовали в ярмарке вакансий в Улан-Удэ

Росгвардейцы участвовали в ярмарке вакансий в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Всего участвовало около 70 предприятий и организаций республики

В Улан-Удэ во Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая прошла в физкультурно-спортивном комплексе, участвовало около 70 предприятий и организаций республики, в том числе управление вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники кадрового подразделения предложили соискателям вакантные должности в подразделениях вневедомственной охраны Улан-Удэ и районах республики.

- Мы осуществляем набор граждан на должности сотрудников групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, - отметила начальник отделения кадров отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ Ирина Ефремова. - Всем сотрудникам предоставляется полный пакет социальных гарантий. Росгвардейцы обеспечиваются форменным обмундированием, получают предусмотренные выплаты за наём жилья и материальную помощь. Также сотрудникам положен ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток с бесплатным проездом по России с членом семьи.

К соискателям существует ряд определённых требований, установленных федеральным законодательством, – возраст от 18 лет, образование не ниже среднего (полного), пригодность по состоянию здоровья к военной службе. В связи с этим при трудоустройстве кандидат проходит военно-врачебную комиссию.
По всем вопросам прохождения службы граждане могут обратиться в кадровые подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Консультации по телефонам: 8 (3012) 43-53-66, 43-30-19 или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, а также в районных подразделениях.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит при поддержке нацпроекта «Демография».

Росгвардия

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