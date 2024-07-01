В Бурятию идёт 40-градусная жара

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Знойная погода сохранится несколько дней



С 1 по 4 июля в Бурятии ожидается сильная жара, воздух прогреется до 35-40 градусов. Жителям республики советуют избегать перегрева на солнце, пить больше воды, использовать одежду светлых тонов и головной убор.



- Будьте осторожными. Следите за детьми, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 2 июля, в республике: жаркая сухая погода. Ветер переменный 2-7, днём местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +14, +19, по Прибайкалью, юго-западу и северо-востоку местами +8, +13, днём +29, +34, местами сильная жара +35, +40, по Прибайкалью +22, +27 градусов.



В Улан-Удэ солнечно, ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью +17, +19, днём жара до 37 градусов.



В среду, 3 июля, сохранится жаркая погода, днём местами короткие грозовые дожди. Температура ночью составит +15, +20 градусов, местами чуть прохладнее +7, +12. Днём +29, +34, местами сильная жара +35, +40, по Прибайкалью +22, +27 градусов. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с.



В четверг, 4 июля, ночью преимущественно без осадков, днём жарко, по южной половине местами кратковременные дожди, грозы, возможны ливни и град. Ветер переменный 4-9, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +16, +21, местами +10, +15, днём +28, +33, местами сильная жара +33, +38, по Прибайкалью +21, +26.

