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В Улан-Удэ устранили 56 засоров

В Улан-Удэ устранили 56 засоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За неделю их число уменьшилось

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – с 23 по 30 июня включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 10 повреждений и 8 из них – без отключения холодного водоснабжения.

Кроме того, специалисты отремонтировали 7 водоколонок и устранили 56 засоров. Неделей ранее было больше – 60. А ещё в Улан-Удэ промыли 8 участков канализационных сетей протяжённостью в 733 метра.
канализация Водоканал коммунальная авария

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