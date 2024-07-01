В Улан-Удэ устранили 56 засоров

За неделю их число уменьшилось



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – с 23 по 30 июня включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 10 повреждений и 8 из них – без отключения холодного водоснабжения.



Кроме того, специалисты отремонтировали 7 водоколонок и устранили 56 засоров. Неделей ранее было больше – 60. А ещё в Улан-Удэ промыли 8 участков канализационных сетей протяжённостью в 733 метра.