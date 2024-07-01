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Жителям Бурятии в жару посоветовали отказаться от газировки и жирного мяса

Жителям Бурятии в жару посоветовали отказаться от газировки и жирного мяса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты рассказали, как правильно питаться летом

На этой неделе Бурятию накроет сильная жара – в некоторых районах в ближайшие три дня пообещали под +40 градусов. В республиканском управлении Роспотребнадзора тем временем объяснили, как правильно питаться в такую погоду. 

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение нежирным сортам мяса (индейке, курице, говядине) и низкокалорийным сладостям. А лучше вообще заменить их ягодами и фруктами

Включить в меню советуют яйца. Подойдут и холодные супы. Они насыщают, но при этом содержат мало калорий. Важно помнить и про питьевой режим. Нужно пить достаточно жидкости, в идеале – минеральную воду без газа.

Калорийность рациона летом можно уменьшить, употребляя больше растительной пищи, но при этом не забывая о растительных и животных белках.

- Лучше, если мясо будет не жареным, а отварным или, например, приготовленным на пару. Его можно есть и в холодном виде, – отметили в Роспотребнадзоре.


жара еда Роспотребнадзор

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