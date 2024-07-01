Жителям Бурятии в жару посоветовали отказаться от газировки и жирного мяса



Включить в меню советуют яйца. Подойдут и холодные супы. Они насыщают, но при этом содержат мало калорий. Важно помнить и про питьевой режим. Нужно пить достаточно жидкости, в идеале – минеральную воду без газа.



Калорийность рациона летом можно уменьшить, употребляя больше растительной пищи, но при этом не забывая о растительных и животных белках.



- Лучше, если мясо будет не жареным, а отварным или, например, приготовленным на пару. Его можно есть и в холодном виде, – отметили в Роспотребнадзоре.







Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение нежирным сортам мяса (индейке, курице, говядине) и низкокалорийным сладостям. А лучше вообще заменить их ягодами и фруктами