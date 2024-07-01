Он стартует из Гусиноозёрска три раза в день
С 29 июня в Селенгинском районе Бурятии начал курсировать автобусный маршрут Гусиноозёрск – Щучье озеро. За день будет совершено три рейса.
Как сообщили в районной администрации, автобус отходит с центрального рынка Гусиноозёрска. Обратно на Щучьем озере он отправляется от шлагбаума.
Расписание автобуса можно посмотреть в карточке:
В Бурятии пустили автобусный маршрут до Щучьего озера
Общество, Фото:
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