В Бурятии пустили автобусный маршрут до Щучьего озера

С 29 июня в Селенгинском районе Бурятии начал курсировать автобусный маршрут Гусиноозёрск – Щучье озеро. За день будет совершено три рейса.Как сообщили в районной администрации, автобус отходит с центрального рынка Гусиноозёрска. Обратно на Щучьем озере он отправляется от шлагбаума.Расписание автобуса можно посмотреть в карточке: