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Лучники Бурятии выиграли 7 медалей первенства России

Лучники Бурятии выиграли 7 медалей первенства России
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Две из них золотые

Первенство России по стрельбе из лука прошло с 25 по 30 июня в Агинском Бурятском округе. Более 300 лучников из 30 регионов приняли участие в соревнованиях.

Как сообщили в центре спортивной подготовки РБ, победителями и призёрами первенства России от Бурятии стали пять спортсменов:
Первое место - Далбаева Ирина, тренер Эрдыниева Н.К.;
Первое место – Уладаев Егор, тренер Дабаева В.Д.;
Второе место – Ошорова Диана, тренер Халудорова З.Л.;
Второе место – смешанная команда Уладаев Егор и Ошорова Диана;
Третье место – Путункеева Татьяна, тренер Чебакова Е.Р.;
Третье место – Оболов Егор, тренер Чебакова Е.Р.

13 медалей соревнований выиграли забайкальцы. По итогам состязаний в блочном луке у девушек бронзовым призёром стала Кристина Муратова, а золото выиграла Варвара Кемкина. В блочном луке среди юношей победу одержал Аяк Тумуров. В блочном лук среди юниорок победила Софья Александрова, а среди юниоров серебряным призёром стал Элбэк Солбонов. В команде-микст среди юниоров в блочном луке золото выиграли Дымбырыл Жамсаранов и Софья Александрова.

В классическом лук среди девушек бронзовым призёром стала Александра Цыденова. Среди юношей победу одержал Билигто Тудупов. Серебряным призёром первенства России среди юниорок в классическом луке стала Жаргалма Данцаранова, а бронзу выиграл Баир Торгубаев. Ещё одно серебро у Булада Базардашиева, а золото у Владислава Дагбаева. В классическом луке среди смешанных команд второе место заняли Баир Торгубаев и Бальжин Дамдинова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

стрельба из лука спорт Бурятия первенство России

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