Он будет действовать по 18 июля включительно
Согласно постановлению правительства Забайкалья, в крае продлён режим ограничения на пребывание в лесах и въезда в них транспортных средств с 28 июня по 18 июля. Ограничение продлено на территориях Агинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Карымского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Сретенского, Тунгокоченского, Чернышевского, Читинского и Шилкинского лесничеств.
С 21 июня по 11 июля включительно действует и продлено до 1 августа ограничение пребывания в лесах и въезда в них в границах Могочинского и Чарского лесничеств. Напомним, что в Забайкалье продолжает действовать режим ЧС федерального уровня.
Министерство природных ресурсов Забайкалья просит сообщать о пожарах по номеру 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный. Граждане, сообщившие о поджигателях, получат денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, участвовавшие в задержании поджигателей – 50 тысяч рублей.
В Забайкалье продлён запрет на посещение лесов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Презентация сборника патриотических песен состоится в ноябре
Бойцы приезжают на малую родину в отпуск
Он будет действовать по 18 июля включительно
Дмитрий Гармаев отметил, что это стало настоящим сюрпризом
Яна Енина завоевала очередную медаль соревнований
Две из них золотые
Есть и другие победители из республики
Почти половина из них перенесли экстренные хирургические вмешательства
Озвучены промежуточные наблюдения
Роддома представили статистику за июнь
В жару их «охлаждают» каждый день
Работы по лесовосстановлению в городе будут продолжены
Брошюры будут храниться в библиотеках
Соревнования пройдут по 13 видам спорта
Победителем в общекомандном зачёте стал Закаменский район. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко