В Забайкалье продлён запрет на посещение лесов

Он будет действовать по 18 июля включительно



Согласно постановлению правительства Забайкалья, в крае продлён режим ограничения на пребывание в лесах и въезда в них транспортных средств с 28 июня по 18 июля. Ограничение продлено на территориях Агинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Карымского, Кыринского, Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Сретенского, Тунгокоченского, Чернышевского, Читинского и Шилкинского лесничеств.



С 21 июня по 11 июля включительно действует и продлено до 1 августа ограничение пребывания в лесах и въезда в них в границах Могочинского и Чарского лесничеств. Напомним, что в Забайкалье продолжает действовать режим ЧС федерального уровня.



Министерство природных ресурсов Забайкалья просит сообщать о пожарах по номеру 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный. Граждане, сообщившие о поджигателях, получат денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей, участвовавшие в задержании поджигателей – 50 тысяч рублей.

