В новом терминале аэропорта «Байкал» уже идут отделочные работы

Ход строительства проверили сотрудники КРДВ

Сейчас при строительстве нового терминала внутренних авиалиний улан-удэнского аэропорта делается упор на отделочные работы внутри здания. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев. Кроме того, ведётся благоустройство привокзальной площади.

«В очередной раз приносим свои извинения пассажирам за доставляемые строительством неудобства, - написал Гармаев в своём телеграм-канале. - Строительство - временно. Вокзал - навсегда!»

Он сообщил, что 1 июля стройку осмотрели сотрудники Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

«Аэропорт, как резидент территория опережающего развития (ТОР), активно сотрудничает с КРДВ», - подчеркнул Гармаев.

Гендиректор отметил, что вхождение аэропорта «Байкал» в ТОР поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов. По словам Гармаева, это повлияло на решение о начале строительства нового аэровокзального комплекса.





Как сообщал «Байкал-Daily», открытие терминала внутренних авиалиний в аэропорту «Байкал» ожидается в сентябре 2024 года.

Двухэтажный аэровокзальный комплекс в буддийском стиле высотой в 17 метров и площадью в 6 629 «квадратов» возводят с западной стороны от нынешнего здания, предназначенного для внутренних авиарейсов, с весны 2023 года. С севера, на уровне второго этажа, к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что людей подвозят на автобусах.



- Появление терминала улучшит качество и скорость обслуживания, - сообщал ранее генеральный директор «Байкала» Дмитрий Гармаев. - Пропускная способность существующего здания – 200 человек на вылет и 250 на прилёт. В новом эти показатели удвоятся. Что касается пассажиропотока, то это комплексная работа аэропорта, региона и авиакомпаний. Однако в рамках стратегии развития к 2027 году мы планируем достигнуть миллиона пассажиров.