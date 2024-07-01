01 июля

30 июня

Популярное

Улан-удэнец разбогател на 10 тысяч благодаря фекалиям

Улан-удэнец разбогател на 10 тысяч благодаря фекалиям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его вознаградили за «слив» ассенизатора-нарушителя

В столице Бурятии есть пять точек для сброса содержимого выгребных ям – на улице Левченко,4 (около Улан-Удэнской нефтебазы), в микрорайонах Исток и Таёжный, у КНС № 8 в микрорайоне Полигон и в 110-м квартале. Раньше их было восемь, но часть пришлось закрыть.

Несмотря на наличие специальных мест, нечистоты продолжают сливать где попало. К борьбе с такими нарушителями решили подключить горожан. Ещё в начале апреля в МУП «Водоканал» пообещали вознаграждение размером в 10 тысяч рублей за информацию о каждом подобном случае. Для этого нужно позвонить по номеру 8-924-017-10-28 или отправить сообщение в Viber. Всем при этом гарантируют анонимность.

Один из жителей столицы Бурятии в июне сообщил о несанкционированном сливе ЖБО в колодец МУП, расположенный в иволгинском селе Сотниково. Специалисты выехали на место и информация подтвердилась. Нарушение зафиксировали, виновного наказали, а рассказавшего об этом улан-удэнца наградили – ему вручили обещанные 10 тысяч.
 
Ранее в «Водоканале» пояснили: сброс нечистот вне установленных мест приводит к засорению и заиливанию коллекторов и, как следствие – к коммунальным авариям, в том числе – с выходом сточных вод на поверхность. Только в 2023 году в столице республики выявили 10 таких фактов. За несанкционированный слив ЖБО грозят штрафы. Их размер колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 15 тысяч – для должностных и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц 
канализация Водоканал штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Росгвардейцы участвовали в ярмарке вакансий в Улан-Удэ
Росгвардейцы участвовали в ярмарке вакансий в Улан-Удэ
Общество, 01.07.2024
Всего участвовало около 70 предприятий и организаций республики
В Улан-Удэ устранили 56 засоров
В Улан-Удэ устранили 56 засоров
Общество, 01.07.2024
За неделю их число уменьшилось
В новом терминале аэропорта «Байкал» уже идут отделочные работы
В новом терминале аэропорта «Байкал» уже идут отделочные работы
Общество, 01.07.2024

Ход строительства проверили сотрудники КРДВ

Жителям Бурятии в жару посоветовали отказаться от газировки и жирного мяса
Жителям Бурятии в жару посоветовали отказаться от газировки и жирного мяса
Общество, 01.07.2024
Специалисты рассказали, как правильно питаться летом
В Бурятию идёт 40-градусная жара
В Бурятию идёт 40-градусная жара
Общество, 01.07.2024
Знойная погода сохранится несколько дней
Улан-удэнец разбогател на 10 тысяч благодаря фекалиям
Улан-удэнец разбогател на 10 тысяч благодаря фекалиям
Общество, 01.07.2024
Его вознаградили за «слив» ассенизатора-нарушителя
Жительнице Бурятии исполнилось 90 лет
Жительнице Бурятии исполнилось 90 лет
Общество, 01.07.2024
Она родилась 1 июля 1934 года в селе Унгуркуй
Бурятский цирк с триумфом выступил в Якутске
Бурятский цирк с триумфом выступил в Якутске
Общество, 01.07.2024
Артисты цирка одержали уверенную победу, став золотыми и серебряными призёрами фестиваля «Мамонтёнок-2024»
В селе Бурятии коровки обгадили остановку
В селе Бурятии коровки обгадили остановку
Общество, 01.07.2024
Наводить там порядок пришлось дорожникам
В Бурятии стало меньше наркоманов
В Бурятии стало меньше наркоманов
Общество, 01.07.2024
Снижается и число наркопреступлений
Суд обязал улан-удэнскую школу ввести педагога-психолога
Суд обязал улан-удэнскую школу ввести педагога-психолога
Общество, 01.07.2024
Он необходим для работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
В районе Бурятии усложнили вход и выход из школы
В районе Бурятии усложнили вход и выход из школы
Общество, 01.07.2024
Территорию СОШ полностью огородили и оставили всего две калитки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^