Улан-удэнец разбогател на 10 тысяч благодаря фекалиям



Один из жителей столицы Бурятии в июне сообщил о несанкционированном сливе ЖБО в колодец МУП, расположенный в иволгинском селе Сотниково. Специалисты выехали на место и информация подтвердилась. Нарушение зафиксировали, виновного наказали, а рассказавшего об этом улан-удэнца наградили – ему вручили обещанные 10 тысяч.



Ранее в «Водоканале» пояснили: сброс нечистот вне установленных мест приводит к засорению и заиливанию коллекторов и, как следствие – к коммунальным авариям, в том числе – с выходом сточных вод на поверхность. Только в 2023 году в столице республики выявили 10 таких фактов. За несанкционированный слив ЖБО грозят штрафы. Их размер колеблется от 3 до 5 тысяч рублей для физических, от 10 до 15 тысяч – для должностных и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц



В столице Бурятии есть пять точек для сброса содержимого выгребных ям – на улице Левченко,4 (около Улан-Удэнской нефтебазы), в микрорайонах Исток и Таёжный, у КНС № 8 в микрорайоне Полигон и в 110-м квартале. Раньше их было восемь, но часть пришлось закрыть.Несмотря на наличие специальных мест, нечистоты продолжают сливать где попало. К борьбе с такими нарушителями решили подключить горожан. Ещё в начале апреля в МУП «Водоканал» пообещали вознаграждение размером в 10 тысяч рублей за информацию о каждом подобном случае. Для этого нужно позвонить по номеру 8-924-017-10-28 или отправить сообщение в Viber. Всем при этом гарантируют анонимность.