Бурятия будет сотрудничать с медицинским научным центром из Иркутска

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Соглашение было подписано на прошлой неделе



В течение двух дней, с 27 по 28 июня, в Бурятии работали специалисты научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека г. Иркутск. Целью визита стало установление продуктивного сотрудничества в области научно-практической, медицинской, инновационной и образовательной деятельности.



За два дня работы провели консультации детей Бурятии специалистами научного центра: врачом-акушером-гинекологом подростковым, врачом-неврологом, врачом по медицинской реабилитации, врачом-ревматологом. В ходе консультации детей при наличии медицинских показаний производился отбор для стационарного лечения детей в клинике научного центра в Иркутске. Консультация и лечение проведут бесплатно за счёт средств обязательного медицинского страхования.



Во второй день визита подписано соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения Бурятии и научным центром. Также на встрече обсудили пути развития сотрудничества и реализации научного потенциала бурятских специалистов.



- Данный вид сотрудничества теперь будет являться постоянным, специалисты научного центра на постоянной основе будут осуществлять выезды для оказания медицинской помощи детям Бурятии, - сообщили в министерстве.

