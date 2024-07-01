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Бурятия будет сотрудничать с медицинским научным центром из Иркутска

Бурятия будет сотрудничать с медицинским научным центром из Иркутска
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Соглашение было подписано на прошлой неделе

В течение двух дней, с 27 по 28 июня, в Бурятии работали специалисты научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека г. Иркутск. Целью визита стало установление продуктивного сотрудничества в области научно-практической, медицинской, инновационной и образовательной деятельности.

За два дня работы провели консультации детей Бурятии специалистами научного центра: врачом-акушером-гинекологом подростковым, врачом-неврологом, врачом по медицинской реабилитации, врачом-ревматологом. В ходе консультации детей при наличии медицинских показаний производился отбор для стационарного лечения детей в клинике научного центра в Иркутске. Консультация и лечение проведут бесплатно за счёт средств обязательного медицинского страхования.

Во второй день визита подписано соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения Бурятии и научным центром. Также на встрече обсудили пути развития сотрудничества и реализации научного потенциала бурятских специалистов.

- Данный вид сотрудничества теперь будет являться постоянным, специалисты научного центра на постоянной основе будут осуществлять выезды для оказания медицинской помощи детям Бурятии, - сообщили в министерстве.
Бурятия здравоохранение

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