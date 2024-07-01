Стрелок из Бурятии стала призёром чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Яна Енина завоевала очередную медаль соревнований



27 июня в Московской области завершился лично-командный чемпионат России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. В предпоследний день, 26 июня, проводились соревнования в упражнении «МП-60М» (скоростная стрельба из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров).



Мастер спорта из Бурятии Яна Енина завоевала серебряную медаль, опередив двукратную олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину. Первое место заняла Анна Тимофеева из Самары.



В общем зачёте на чемпионате России бурятские стрелки завоевали 4 медали. Все спортсмены тренируются под руководством тренера РСШОР Александра Степанова, сообщили в министерстве спорта РБ.

