Яна Енина завоевала очередную медаль соревнований
27 июня в Московской области завершился лично-командный чемпионат России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. В предпоследний день, 26 июня, проводились соревнования в упражнении «МП-60М» (скоростная стрельба из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров).
Мастер спорта из Бурятии Яна Енина завоевала серебряную медаль, опередив двукратную олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину. Первое место заняла Анна Тимофеева из Самары.
В общем зачёте на чемпионате России бурятские стрелки завоевали 4 медали. Все спортсмены тренируются под руководством тренера РСШОР Александра Степанова, сообщили в министерстве спорта РБ.
Стрелок из Бурятии стала призёром чемпионата России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Презентация сборника патриотических песен состоится в ноябре
Бойцы приезжают на малую родину в отпуск
Он будет действовать по 18 июля включительно
Дмитрий Гармаев отметил, что это стало настоящим сюрпризом
Яна Енина завоевала очередную медаль соревнований
Две из них золотые
Есть и другие победители из республики
Почти половина из них перенесли экстренные хирургические вмешательства
Озвучены промежуточные наблюдения
Роддома представили статистику за июнь
В жару их «охлаждают» каждый день
Работы по лесовосстановлению в городе будут продолжены
Брошюры будут храниться в библиотеках
Соревнования пройдут по 13 видам спорта
Победителем в общекомандном зачёте стал Закаменский район. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко