В Бурятии директору медколледжа вручили медаль

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Награду Светлана Замбалова получила за заслуги перед здравоохранением республики



28 июня в Улан-Удэ в торжественной обстановке медаль «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» 1 степени вручили директору республиканского базового медицинского колледжа им. Э.Р. Раднаева Светлане Замбаловой. Награду вручила зампред правительства РБ — министр здравоохранения Евгения Лудупова.



Как сообщили в министерстве здравоохранения РБ, Светлана Доржеевна Замбалова — заслуженный врач Бурятии, награждена медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия», лауреат конкурса «Директор года Российской Федерации-2021».



В 1984 году окончила Красноярский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Прошла все ступени профессионального роста — от главного врача участковой больницы до заместителя министра здравоохранения Бурятии. В должности директора республиканского базового медицинского колледжа имени Э.Р. Раднаева работает с июня 2018 года.



