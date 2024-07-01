Награду Светлана Замбалова получила за заслуги перед здравоохранением республики
28 июня в Улан-Удэ в торжественной обстановке медаль «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» 1 степени вручили директору республиканского базового медицинского колледжа им. Э.Р. Раднаева Светлане Замбаловой. Награду вручила зампред правительства РБ — министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Как сообщили в министерстве здравоохранения РБ, Светлана Доржеевна Замбалова — заслуженный врач Бурятии, награждена медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия», лауреат конкурса «Директор года Российской Федерации-2021».
В 1984 году окончила Красноярский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Прошла все ступени профессионального роста — от главного врача участковой больницы до заместителя министра здравоохранения Бурятии. В должности директора республиканского базового медицинского колледжа имени Э.Р. Раднаева работает с июня 2018 года.
В Бурятии директору медколледжа вручили медаль
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