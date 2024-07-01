Участок находится в неудовлетворительном состоянии
В Кяхтинском районе Бурятии с 1 июля планируется приступить к работам по ликвидации пучинистого участка на 66-67 км автодороги Мурочи – Малая Кудара – граница с Забайкальским краем. В настоящее время проезд на данном участке из-за продолжительных дождей находится в неудовлетворительном состоянии.
Как только дождь закончится, дорожники выполнят работы по замене пучинистого грунта в объёме 1320 куб. м, устроят новое основание, выполнят планировку. Стоимость работ оценивается в 1,2 млн рублей, сообщили в «Бурятрегионавтодоре».
В Бурятии ликвидируют пучинистую дорогу
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