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В Бурятии создано 10 новых песней «о вечном»

В Бурятии создано 10 новых песней «о вечном»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Презентация сборника патриотических песен состоится в ноябре

В рамках проекта «Сила родной земли. Песни о вечном» в Бурятии создано 10 новых песен на русском и бурятском языках. В сборник (возрастное ограничение: 6+) вошли композиции авторов из Бурятии на темы поддержки воинов СВО, патриотизма, любви к Родине, о семейных и духовно-нравственных ценностях.

В рамках проекта были написаны песни:
- «Детство» — исп. Группа «Сезон дождей», сл. и муз. Иван Уланов;
- «Сколько стоит жизнь солдатская» — исп. Александр Хандажапов, сл.и муз. Виктор Усович;
- «Шонын магтаал» — исп. Арюн-Гоа, сл. Нина Димитрова, муз. Арюн-Гоа;
- «Сыны Бурятии» — исп. Дарима Цырендондопова, сл. Ульяна Раднаева, муз. Нар-Оюу;
- «Буряты не бегут» — исп. Тимур Болотов, сл. Валентина Бадмажапова, Туяна Лыгденова, муз. Фёдор Сажин;
- «Буряадаа магтанаб» — исп. Сарюна Бальжинимаева, сл. Нина Дашиева, муз. Лариса Санжиева;
- «Эртымни дуран бусыш даа» — исп.Билигма Ринчинова, сл. Галина Дашеева, муз. Пурбо Дамиранов;
- «Как весной перелётная птица» — исп. Дмитрий Барташкин, сл. Валентина Бадмажапова, муз. Сарантуя Жалцанова-Дмитриева;
- «Рябиновая роща на обрыве» — исп. Ольга Жигмитова с участием Иркутского филармонического русского оркестра, сл. Николай Зиновьев, муз Максим Павлов;
- «Эжымни» — исп. Оюна Дарижапова, Чингис Иванов, сл. Будажаб Лубсанов, муз. Анастасия Дружинина.

Как сообщили в Бурятском театре оперы и балета, следующим этапом станут съёмки двух видеоклипов, а презентация сборника состоится в ноябре.

- Проект «Сила родной земли. Песни о вечном» — это возможность для талантливых авторов музыки и текстов, исполнителей, в том числе малоизвестных, заявить о себе. Мы благодарим всех причастных: авторов, исполнителей, аранжировщиков, продюсеров. Думаю, что получился замечательный сборник песен, и они, действительно, о вечном, — отметил директор БГАТОиБ Дмитрий Дылыков.

В настоящее время песни сборника можно прослушать в интернете и в эфире бурятских радиостанций.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия песни патриотическое воспитание музыка

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