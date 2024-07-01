В Улан-Удэ премиями наградили молодые таланты

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Подведены итоги городского конкурса



28 июня, в преддверии Дня молодёжи, в Улан-Удэ прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты». Напомним, что городской конкурс проводится с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи, проявившей себя в различных сферах деятельности и внёсшей вклад в развитие города.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в этом году на конкурс было подано 49 заявок, и по результатам их рассмотрения комиссия выбрала 15 лауреатов в трёх номинациях.



В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» награды получили:

- Овчинникова Наталья - заведующая общим отделом объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия;

- Сапунова Алла - студентка Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта;

- Оловянникова Екатерина - сотрудник Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода;

- Жигжитова Дарима - председатель местного отделения Железнодорожного района общероссийского общественного государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Республики Бурятия»;

- Иванова Мария - заместитель председателя комитета по молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Победители в номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»:

- Доржиев Золто – студент технологического колледжа ВСГУТУ;

- Дубданова Дана - менеджер центра культуры и досуга г. Улан-Удэ;

- Тимофеева Алина - студентка Бурятского колледжа технологий и лесопользования;

- Фельдман Виктория - студентка Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова;

- Молчанов Дмитрий - студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.



В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали:

- Дерябина Евгения - художественный руководитель образцового ансамбля «Цветики» детской школы искусств №6;

- Бишадаева Юлия –советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ООШ №23 г. Улан-Удэ;

- Дымбрылова Раджана - заместитель директора по учебной воспитательной работе лингвистической гимназии №33;

- Спиридонова Татьяна - старший научный сотрудник лаборатории оксидных систем Байкальского института природопользования СО РАН;

- Россихин Анатолий - преподаватель Байкальского колледжа туризма и сервиса.



Победителям присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» и выплачивается единовременное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.



