В Улан-Удэ премиями наградили молодые таланты

Подведены итоги городского конкурса
28 июня, в преддверии Дня молодёжи, в Улан-Удэ прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты». Напомним, что городской конкурс проводится с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи, проявившей себя в различных сферах деятельности и внёсшей вклад в развитие города.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в этом году на конкурс было подано 49 заявок, и по результатам их рассмотрения комиссия выбрала 15 лауреатов в трёх номинациях.
В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» награды получили:
- Овчинникова Наталья - заведующая общим отделом объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия;
- Сапунова Алла - студентка Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта;
- Оловянникова Екатерина - сотрудник Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода;
- Жигжитова Дарима - председатель местного отделения Железнодорожного района общероссийского общественного государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Республики Бурятия»;
- Иванова Мария - заместитель председателя комитета по молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Победители в номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»:
- Доржиев Золто – студент технологического колледжа ВСГУТУ;
- Дубданова Дана - менеджер центра культуры и досуга г. Улан-Удэ;
- Тимофеева Алина - студентка Бурятского колледжа технологий и лесопользования;
- Фельдман Виктория - студентка Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова;
- Молчанов Дмитрий - студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.
В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали:
- Дерябина Евгения - художественный руководитель образцового ансамбля «Цветики» детской школы искусств №6;
- Бишадаева Юлия –советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ООШ №23 г. Улан-Удэ;
- Дымбрылова Раджана - заместитель директора по учебной воспитательной работе лингвистической гимназии №33;
- Спиридонова Татьяна - старший научный сотрудник лаборатории оксидных систем Байкальского института природопользования СО РАН;
- Россихин Анатолий - преподаватель Байкальского колледжа туризма и сервиса.
Победителям присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» и выплачивается единовременное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.
В Улан-Удэ премиями наградили молодые таланты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Презентация сборника патриотических песен состоится в ноябре
Бойцы приезжают на малую родину в отпуск
Он будет действовать по 18 июля включительно
Дмитрий Гармаев отметил, что это стало настоящим сюрпризом
Яна Енина завоевала очередную медаль соревнований
Две из них золотые
Есть и другие победители из республики
Почти половина из них перенесли экстренные хирургические вмешательства
Озвучены промежуточные наблюдения
Роддома представили статистику за июнь
В жару их «охлаждают» каждый день
Работы по лесовосстановлению в городе будут продолжены
Брошюры будут храниться в библиотеках
Соревнования пройдут по 13 видам спорта
Победителем в общекомандном зачёте стал Закаменский район. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко