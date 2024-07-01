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В Улан-Удэ премиями наградили молодые таланты

В Улан-Удэ премиями наградили молодые таланты
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Подведены итоги городского конкурса

28 июня, в преддверии Дня молодёжи, в Улан-Удэ прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты». Напомним, что городской конкурс проводится с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи, проявившей себя в различных сферах деятельности и внёсшей вклад в развитие города.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в этом году на конкурс было подано 49 заявок, и по результатам их рассмотрения комиссия выбрала 15 лауреатов в трёх номинациях.

В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» награды получили:
- Овчинникова Наталья - заведующая общим отделом объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия;
- Сапунова Алла - студентка Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта;
- Оловянникова Екатерина - сотрудник Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода;
- Жигжитова Дарима - председатель местного отделения Железнодорожного района общероссийского общественного государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Республики Бурятия»;
- Иванова Мария - заместитель председателя комитета по молодёжной политики министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Победители в номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»:
- Доржиев Золто – студент технологического колледжа ВСГУТУ;
- Дубданова Дана - менеджер центра культуры и досуга г. Улан-Удэ;
- Тимофеева Алина - студентка Бурятского колледжа технологий и лесопользования;
- Фельдман Виктория - студентка Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова;
- Молчанов Дмитрий - студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.

В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали:
- Дерябина Евгения - художественный руководитель образцового ансамбля «Цветики» детской школы искусств №6;
- Бишадаева Юлия –советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ООШ №23 г. Улан-Удэ;
- Дымбрылова Раджана - заместитель директора по учебной воспитательной работе лингвистической гимназии №33;
- Спиридонова Татьяна - старший научный сотрудник лаборатории оксидных систем Байкальского института природопользования СО РАН;
- Россихин Анатолий - преподаватель Байкальского колледжа туризма и сервиса.

Победителям присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» и выплачивается единовременное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Улан-Удэ награждение премия молодежь

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