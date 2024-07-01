В Бурятии сельским школьникам подсунули чёрные бананы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их обнаружили в сухпайках



Жители Бичуры пожаловались на качество фруктов, которые на днях дали местным школьникам, посещающим летнюю площадку. В пятницу, 28 июня, она по каким-то причинам не работала, и дети отправились в СОШ № 1 за так называемыми сухпайками.



- Принесли чёрные бананы. Кто-нибудь проверяет качество питания в школе и можно ли было давать эти бананы детям? – возмутились сельчане в группе «Бичура-инфо.24/7».



По поводу цвета плодов в местной СОШ ничего не пояснили – лишь отметили, что все овощи и фрукты замачиваются в солевом растворе и после обдаются кипятком – по инструкции Роспотребнадзора. Директор школы Ольга Серявина заявила: в лагере дневного пребывания дважды отключали воду из-за сварочных работ в котельной и теперь её бактериологический состав не соответствует нормам. Но меры власти принимают.



- Закуплен излучатель для обеззараживания воды, который будет встраиваться в водопровод школы, – подчеркнула руководитель учебного заведения и пообещала сообщить о возобновлении работы площадки позже.





