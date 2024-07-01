Парки Улан-Удэ закрыли на обработку от клещей

Её проводят 1 и 2 июля



В парках Улан-Удэ проводится второй этап противоклещевой и акарицидной обработки. 1 и 2 июля парки города будут закрыты на ежегодную плановую обработку. В эти дни стоит воздержаться от посещения этих территорий.



1 июля обработка проводится в парках им. С.Н. Орешкова и «Кристальный». 2 июля – в парках им. Д. Ж. Жанаева и «Молодёжный».



Парки можно будет посещать после 16 часов, сообщили в городской дирекции по паркам.

