Её проводят 1 и 2 июля
В парках Улан-Удэ проводится второй этап противоклещевой и акарицидной обработки. 1 и 2 июля парки города будут закрыты на ежегодную плановую обработку. В эти дни стоит воздержаться от посещения этих территорий.
1 июля обработка проводится в парках им. С.Н. Орешкова и «Кристальный». 2 июля – в парках им. Д. Ж. Жанаева и «Молодёжный».
Парки можно будет посещать после 16 часов, сообщили в городской дирекции по паркам.
Парки Улан-Удэ закрыли на обработку от клещей
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