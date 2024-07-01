В посёлке в Бурятии под покровом ночи шастал медведь

На минувших выходных в северо-байкальском посёлке Нижнеангарск объявился медведь. Его видели ночью у одного из домов на улице Зелёная, сообщили накануне в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Караулить косолапого теперь будет охотник. В этом году хозяева тайги в Бурятии всё чаще выходят к людям. Несколько дней назад бурого хищника заметили в СОТ «Байкал» по улице Кооперативная – тоже в Северо-Байкальском районе. А до этого целое медвежье семейство прогуливалось в Муйском – на Мудириканском мосту в местности Молодёжка
Их собрат на прошлой неделе наследил у реки Тулдунка, со стороны села Тулдун. Другой зверь бродил возле железнодорожной станции Лодья, в 11-12 километрах от посёлка Таксимо. А в северо-байкальском посёлке Холодная ещё один мишка подобрался к ФАП.