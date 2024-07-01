Тряхнуло приграничный район
Рано утром в воскресенье, 30 июня, в Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился в 75 км от города Кяхта.
Магнитуда составила 4,4. Об этом сообщает «Кяхта-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого землетрясение было зарегистрировано 24 июня – оно произошло в Северо-Байкальском районе магнитудой 3,4.
В Бурятии произошло землетрясение
Общество, Фото:
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