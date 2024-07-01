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ФК «Бурятия» на выезде крупно проиграл барнаульскому «Темпу»

ФК «Бурятия» на выезде крупно проиграл барнаульскому «Темпу»
Общество,  Фото:скриншот с видео

Счёт 4:0 в пользу хозяев

В восьмом матче первого круга чемпионата Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по футболу («Третья лига») ФК «Бурятия» 30 июня играл на выезде в Барнауле с текущим лидером первенства спортивным клубом «Темп». Игра проходила в закрытом манеже на поле весьма небольших размеров.

Начало матча прошло в атаках хозяев. На 36 минуте «Темп» красиво забил мяч после штрафного. Отличился Никита Ворона. 

Отметим, что «Бурятия» в первом тайме нанесла всего три удара по воротам соперника. Из них два пришлись в створ, точнее во вратаря.

Во втором тайме ситуация не изменилась.

На 56 минуте второй мяч в ворота «Бурятия» провёл Евгений Евтушенко.

На 76 минуте Никита Ворона забивает третий гол, направив мяч под перекладину прямо из штрафной гостей.

На 87 минуте мяч в ворота «Бурятии» забил тоже из штрафной Алексей Майер.

В итоге, разгромное поражение бурятской команды со счётом 4:0.

Возможно, сказалась жара и небольшой перерыв между матчами. Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июня «Бурятия» провела тяжелейший матч с барнаульским «Полимером». Он закончился вничью 4:4.

«Темп» возглавляет турнирную таблицу, набрав 25 очков после всех десяти игр первого круга. «Бурятия» после восьми игр расположилась на седьмом месте, имея десять очков. У футболистов из Улан-Удэ три победы, одна ничья, четыре поражения.

Две последних игры первого круга «Бурятия» проведёт дома на Центральном стадионе РБ. 5 июля встреча с «Новосибирском-М», а 7 июля в Улан-Удэ играет «Динамо-М» (Барнаул). Оба матча начинаются в 17:00.


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ФК "Бурятия" футбол спорт

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