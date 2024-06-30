Житель Бурятии подозревается в убийстве соседа

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу



28 июня 2024 года днём на одной из улиц в городе Бабушкине было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением грудной клетки сзади. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний сосед покойного. «Мужчина выдал огнестрельное охотничье ружьё, указав на него, как на орудие преступления, однако в ходе допроса показания давать отказался. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.



По данным следствия, подозреваемый проживал в городе Бабушкине. У него длительное время складывались неприязненные отношения с семьёй из соседней квартиры по лестничной клетке.



- 28 июня днём после очередного конфликта злоумышленник, управляя своим автомобилем, на одной из городских улиц увидел соседа, скакавшего на лошади, стал преследовать его и затем произвёл выстрел по наезднику из огнестрельного оружия. От полученных повреждений потерпевший скончался. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов он самостоятельно пришёл в правоохранительные органы, написав явку с повинной и выдав ружьё, - рассказали в следственном управлении СК России по Бурятии.



В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. «По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - заключили в следственном управлении.

