Местами возможны локальные грозовые дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике переменная облачность. Преимущественно без осадков, днём жаркая погода, в дневные часы местами возможны локальные грозовые дожди. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +14, +19, местами +7, +12, днём +31, +36, по Прибайкалью +21, +26.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 4-9, днём 6-11 м/с. Температура ночью +16, +18, днём +33, +35.
В Бурятии сохранится жаркая погода
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