Патрулирование проводится для предотвращения сложных ситуаций с огнём в лесу
Жаркая сухая погода способствует возникновению возгораний. Для предотвращения сложных ситуаций с огнём в лесу республиканским агентством лесного хозяйства принято решение расширить мониторинг с помощью дополнительных группировок.
Организацию и контроль патрульных групп осуществляет лично руководитель агентства.
- В выходные осуществляется объезд шести муниципальных районов Бурятии, опергруппа агентства работает ежедневно, но в связи с погодными условиями патрулирование проходит в усиленном темпе. Убедительно просим граждан соблюдать все действующие правила, особый противопожарный режим введён в республике с начала апреля, находиться в лесу можно только в установленных местах, перечень разрешённых территорий размещён на нашем официальном сайте, - отметил Сергей Борошноев.
Запрещено оставлять мусор в лесу; разжигать костры; находиться в лесу, кроме специально отведённой территории.
Напоминаем, что за нарушения в лесах в период ОПР, предусмотрена административная ответственность:
- на физлиц от 40 000 до 50 000 рублей;
- на должностных лиц от 60 000 до 90 000 рублей;
- на юридических лиц от 600 000 до 1 000 000 рублей.
В Бурятии работают патрульные группы
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