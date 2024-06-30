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В Бурятии работают патрульные группы

В Бурятии работают патрульные группы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Патрулирование проводится для предотвращения сложных ситуаций с огнём в лесу

Жаркая сухая погода способствует возникновению возгораний. Для предотвращения сложных ситуаций с огнём в лесу республиканским агентством лесного хозяйства принято решение расширить мониторинг с помощью дополнительных группировок.

Организацию и контроль патрульных групп осуществляет лично руководитель агентства.

- В выходные осуществляется объезд шести муниципальных районов Бурятии, опергруппа агентства работает ежедневно, но в связи с погодными условиями патрулирование проходит в усиленном темпе. Убедительно просим граждан соблюдать все действующие правила, особый противопожарный режим введён в республике с начала апреля, находиться в лесу можно только в установленных местах, перечень разрешённых территорий размещён на нашем официальном сайте, - отметил Сергей Борошноев.

Запрещено оставлять мусор в лесу; разжигать костры; находиться в лесу, кроме специально отведённой территории.

Напоминаем, что за нарушения в лесах в период ОПР, предусмотрена административная ответственность:

- на физлиц от 40 000 до 50 000 рублей;
- на должностных лиц от 60 000 до 90 000 рублей;
- на юридических лиц от 600 000 до 1 000 000 рублей.
агентство лесного хозяйства

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