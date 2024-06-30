В Бурятии работают патрульные группы

Патрулирование проводится для предотвращения сложных ситуаций с огнём в лесу



Жаркая сухая погода способствует возникновению возгораний. Для предотвращения сложных ситуаций с огнём в лесу республиканским агентством лесного хозяйства принято решение расширить мониторинг с помощью дополнительных группировок.



Организацию и контроль патрульных групп осуществляет лично руководитель агентства.



- В выходные осуществляется объезд шести муниципальных районов Бурятии, опергруппа агентства работает ежедневно, но в связи с погодными условиями патрулирование проходит в усиленном темпе. Убедительно просим граждан соблюдать все действующие правила, особый противопожарный режим введён в республике с начала апреля, находиться в лесу можно только в установленных местах, перечень разрешённых территорий размещён на нашем официальном сайте, - отметил Сергей Борошноев.



Запрещено оставлять мусор в лесу; разжигать костры; находиться в лесу, кроме специально отведённой территории.



Напоминаем, что за нарушения в лесах в период ОПР, предусмотрена административная ответственность:



- на физлиц от 40 000 до 50 000 рублей;

- на должностных лиц от 60 000 до 90 000 рублей;

- на юридических лиц от 600 000 до 1 000 000 рублей.

